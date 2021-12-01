"Арсенал" готов купить форварда "Ювентуса" в январе

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к шведскому нападающему туринского "Ювентуса" Деяну Кулушевски, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, представители английского клуба уже провели предварительные переговоры с агентами игрока. "Ювентус" готов продать форварда, но хочет получить за его не менее 35 миллионов евро, которые клуб заплатил за шведа в 2020 году "Аталанте".

В нынешнем сезоне 21-летний Кулушевски провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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