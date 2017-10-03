"Арсенал" готов обменять Санчеса на одного из игроков линии атаки ПСЖ

Теги юлиан дракслерарсенал лондоналексис санчеспсж

"Арсенал" готов обменять Санчеса на одного из игроков линии атаки ПСЖЛондонский "Арсенал" и французский ПСЖ могут совершить громкий обмен своими игроками, информирует Daily Star.

По сведениям издания, "канониры", учитывая то, что летом их форвард Алексис Санчес может покинуть клуб в качестве свободного агента, планируют предложить своего чилийского бомбардира парижанам. В обратном же направлении англичане желают заполучить вингера "красно-синих" Юлиана Дракслера.

Напомним, Райт назвал возможного преемника Венгера в "Арсенале". | soccernews.ru

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