"Арсенал" готов обменять Санчеса на одного из игроков линии атаки ПСЖ

Лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ могут совершить громкий обмен своими игроками, информирует Daily Star.

По сведениям издания, "канониры", учитывая то, что летом их форвард Алексис Санчес может покинуть клуб в качестве свободного агента, планируют предложить своего чилийского бомбардира парижанам. В обратном же направлении англичане желают заполучить вингера "красно-синих" Юлиана Дракслера.

Напомним, Райт назвал возможного преемника Венгера в "Арсенале". | soccernews.ru