Лондонский "Арсенал" готов осуществить громкий обмен игроками с "Монако", информирует The Sun.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно "канониры" планируют предпринять новую попытку подписать вингера монегасков Тома Лемара. Учитывая высокую трансферную стоимость 21-летнего француза, английский клуб будет не против включить в возможную сделку своего форварда Алексиса Санчеса, который уже следующим летом может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Напомним, сегодня "Арсенал" разгромил "Борнмут". | soccernews.ru