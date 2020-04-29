"Арсенал" готов отпустить Обамеянга в другой клуб за 34 миллиона евро

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" готов отпустить Обамеянга в другой клуб за 34 миллиона евро

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может в скором времени покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, "канониры" готовы расстаться с игроком за 34 миллиона евро. Руководство клуба понимает, что футболист может покинуть команду в 2021 году в качестве свободного агента, поэтому ищет подходящий клуб, чтобы не отпускать его бесплатно через год.

Ранее сообщалось, что в 30-летнем габонце заинтересованы "Барселоны", "Интера" и "Челси".

В этом сезоне футболист забил 20 голов и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за "Арсенал".

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