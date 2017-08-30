"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условии

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"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условииЛондонский "Арсенал" будет готов отпустить своего ведущего бомбардира Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" при одном условии.

Так, по сведениям The Guardian, "канониры" смогут принять предложение "горожан" по своему 28-летнему нападающему, если им до закрытия текущего трансферного окна удастся подписать вингера "Монако" Тома Лемара.

Напомним, агент Санчеса предлагал услуги своего клиента "Реалу". | soccernews.ru

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