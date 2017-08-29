"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Сити" в обмен на звезду "горожан"

Лондонский "Арсенал" готов отпустить своего ведущего бомбардира Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити" в обмен на звезду "горожан".

Как информирует Independent, "канониры" уведомили "Сити" о том, что они будут готовы продать чилийца, если в сделку по нему будет включен форвард команды Хосепа Гвардиолы Серхио Агуэро.

Напомним, Санчес попросил разрешения покинуть расположение своей национальной сборной, чтобы согласовать свой уход из "Арсенала". | soccernews.ru