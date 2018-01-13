"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчесантони мартиаль

"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Юнайтед" при одном условии

"Арсенал" готов отпустить своего нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" при одном условии, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "канониры" хотят включить в сделку по 29-летнему чилийцу форварда "красных дьяволов" Антони Мартиаля.

Однако "МЮ" вряд ли пойдёт на такой шаг, так как тренерский штаб команды рассчитывает на 22-летнего француза.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал слухи об интересе "МЮ" к Санчесу. | http://soccernews.ru

комментарии
лёня

не хуёво так придумали, думают в мю совсем дебилы и соглашатся

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