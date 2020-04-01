"Арсенал" готов перехватить трансферную цель "Баварии" из Примеры

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"Арсенал" готов перехватить трансферную цель "Баварии" из Примеры

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Эспаньола" Марко Роке, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Бавария".

В нынешнем сезоне 23-летний Рока провел за "Эспаньол" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "попугаями" действует до лета 2022 года.

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