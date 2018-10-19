"Арсенал" готов побороться с "Барселоной" за защитника "Ливерпуля"

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"Арсенал" готов побороться с "Барселоной" за защитника "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может перебраться в "Арсенал".

Как сообщает Daily Mail, "канониры" намерены воспользоваться тем, что футболист покинет клуб летом в качестве свободного агента.

Напомним, что нынешний тренер "Арсенала" Унаи Эмери работал с Морено в "Севилье".

Морено выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. За это время он провел 137 матчей, в которых отметился тремя голами и 9 ассистами.

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