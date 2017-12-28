"Арсенал" готов помочь Эбуэ

"Арсенал" следит за ситуацией с бывшим защитником команды Эммануэлем Эбуэ, сообщает Daily Mail.

"Нам всем очень жаль слышать про тягости жизни Эммануэля. Мы посмотрим, чем мы ему можем помочь" - цитирует издание сообщение пресс-службы "канониров".

Ранее 34-летний Эбуэ, выступавший за "Арсенал" с 2005 по 2011 год, признался, что у него нет средств для существования.

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