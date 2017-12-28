"Арсенал" готов помочь Эбуэ

Теги арсенал лондонэммануэль эбуэ

"Арсенал" готов помочь Эбуэ

"Арсенал" следит за ситуацией с бывшим защитником команды Эммануэлем Эбуэ, сообщает Daily Mail.

"Нам всем очень жаль слышать про тягости жизни Эммануэля. Мы посмотрим, чем мы ему можем помочь" - цитирует издание сообщение пресс-службы "канониров".

Ранее 34-летний Эбуэ, выступавший за "Арсенал" с 2005 по 2011 год, признался, что у него нет средств для существования.

Не пропустите: Главный тренер "Галатасарая" готов помочь Эбуэ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов