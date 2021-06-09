"Арсенал" готов пойти на уступки по цене Бельерина

Теги арсенал лондонэктор бельерин

"Арсенал" готов пойти на уступки по цене БельеринаФото: инстаграм Бельерина/Автор неизвестен

Как сообщает CBS, защитник "Арсенала" Эктор Бельерин намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Лондонский клуб уже изучает различные возможности трансфера.

По информации источника, прошлым летом лондонцы хотели получить за Бельерина около 35 миллионов евро. Но теперь они готовы снизить требования, так как не рассчитывают продлить контракт с футболистом.

У Бельерина действующий контракт еще на два года, однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета не рассчитывает на игрока.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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