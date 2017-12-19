"Арсенал" готов предложить 35 миллионов евро за защитника "Челси"

Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника другого клуба из столицы Британии "Челси" Давида Луиза, информирует Express.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 30-летнего бека "аристократов" "канониры" намерены уже в зимнее трансферное окно. За бразильца "Арсенал" будет готов выложить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 13 матчах за "Челси".

Напомним, Артета может возглавить "Арсенал". | soccernews.ru