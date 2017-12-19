"Арсенал" готов предложить 35 миллионов евро за защитника "Челси"

Теги челсиарсенал лондондавид луиз

"Арсенал" готов предложить 35 миллионов евро за защитника "Челси"Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника другого клуба из столицы Британии "Челси" Давида Луиза, информирует Express.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 30-летнего бека "аристократов" "канониры" намерены уже в зимнее трансферное окно. За бразильца "Арсенал" будет готов выложить 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 13 матчах за "Челси".

Напомним, Артета может возглавить "Арсенал". | soccernews.ru

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