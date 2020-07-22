"Арсенал" готов предложить Обамеянгу огромную зарплату

Лондонский "Арсенал" намерен продлить контракт с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту более 14 миллионов евро в год без учета бонусов. Сохранить игрока в клубе хочет главный тренер "канониров" Микель Артета, который рассчитывает на форварда.

В нынешнем сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 42 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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