"Арсенал" готов предложить Саке 5-летний контракт

"Арсенал" не спешит подписывать новый контракт с защитником команды Букайо Сакой, сообщает Mirror.

По данным источника, руководство клуба переживает, что 18-летнего воспитанника "канониров" переманят топ-клубы, поэтому тянет время, чтобы предложить ему новый контракт на пять лет. Нынешнее соглашение защитника рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Сака участвовал в 25 матчах, забив 3 гола и сделав 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Ливерпуль" и "МЮ".

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