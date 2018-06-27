"Арсенал" готов предложить Васкесу оклад в три раза выше его зарплаты в "Реале"

1 Теги лукас васкесарсенал лондонреал мадрид

"Арсенал" готов предложить Васкесу оклад в три раза выше его зарплаты в "Реале"Лондонский "Арсенал" сделал солидное предложение вингеру мадридского "Реала" Лукасу Васкесу, информирует Ok Diario.

Так, по сведениям источника, "канониры" готовы платить 26-летнему игроку "сливочных" 8 миллионов евро за сезон. Очевидно, что футболист, учитывая свой нынешний оклад в королевском клубе, размер которого составляет 3 миллиона евро в год, будет серьезно оценивать возможность своего переезда на "Эмирейтс".

Напомним, в подписании Васкеса заинтересован лично Унаи Эмери. | soccernews.ru

Комментарии
Эрик

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