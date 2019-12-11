"Арсенал" готов пригласить Анчелотти на пост главного тренера

Карло Анчелотти может возглавить "Арсенал" в скором времени. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb.

Напомним, сегодня, 11 декабря, 60-летнего специалиста уволили с поста главного тренера "Наполи" после того, как команда разгромно победила "Генк" (4:0) и прошла в плей-офф Лиги Чемпионов.

По данным источника, тренера готов пригласить "Арсенал", руководство которого, узнав об увольнении тренера, сразу же с ним связалось.

Напомним, 29 ноября, "Арсенал" уволил Унаи Эмери после очередного поражения команды. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера является Фредрик Юнгберг.

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