"Арсенал" готов пригласить Анчелотти на пост главного тренера
Карло Анчелотти может возглавить "Арсенал" в скором времени. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Tuttomercatoweb.
Напомним, сегодня, 11 декабря, 60-летнего специалиста уволили с поста главного тренера "Наполи" после того, как команда разгромно победила "Генк" (4:0) и прошла в плей-офф Лиги Чемпионов.
По данным источника, тренера готов пригласить "Арсенал", руководство которого, узнав об увольнении тренера, сразу же с ним связалось.
Напомним, 29 ноября, "Арсенал" уволил Унаи Эмери после очередного поражения команды. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера является Фредрик Юнгберг.
А еще: Анчелотти: "Я не подам в отставку"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9