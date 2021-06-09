"Арсенал" готов продать двух игроков ради трансфера Невеша

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"Арсенал" готов продать двух игроков ради трансфера Невеша

Фото: инстаграм Эктора Бельерина/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" готов продать испанского защитника Эктора Бельерина и швейцарского полузащитника Гранита Джаку, чтобы получить средства на трансфер португальского хавбека "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, Джака близок к переходу в "Рому", так как в его трансфер лично заинтересован главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью. В услугах Бельерина заинтересованы "Севилья" и "Вильярреал".

В минувшем сезоне 26-летний Бельерин провел за 35 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Джаки один забитый мяч и две голевые передачи в 45 поединках. 24-летний Невеш сыграл 40 поединков, забил пять голов и отдал два голевых паса.

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