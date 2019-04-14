"Арсенал" готов продать Джаку
Ранее сообщалось, что полузащитник "Арсенала" Гранит Джака попал в сферу интересов "Интера".
По сведениям Express, 26-летний швейцарец не входит в планы тренера команды Унаи Эмери, поэтому клуб рассмотрит все предложения по игроку.
Отмечается, что Эмери намерен летом избавиться от ряда футболистов, чтобы выручить средства для новых трансферов.
Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года. В этом сезоне он провел 32 матча, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14