"Арсенал" готов продать Гиббса за 13,5 миллионов евро

"Вест Бромвич" пытается купить защитника "Арсенала" Кирана Гиббса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "дрозды" сделали предложение по трансферу 27-летнего футболиста в размере 11 миллионов евро, однако лондонский клуб ответил отказом.

"Арсенал" хочет выручить от продажи Гиббса не менее 13,5 миллионов евро даже несмотря на то, что бек не входит в планы главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

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