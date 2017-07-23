"Арсенал" готов продать Гиббса за 13,5 миллионов евро

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"Арсенал" готов продать Гиббса за 13,5 миллионов евро

"Вест Бромвич" пытается купить защитника "Арсенала" Кирана Гиббса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "дрозды" сделали предложение по трансферу 27-летнего футболиста в размере 11 миллионов евро, однако лондонский клуб ответил отказом.

"Арсенал" хочет выручить от продажи Гиббса не менее 13,5 миллионов евро даже несмотря на то, что бек не входит в планы главного тренера "канониров" Арсена Венгера.  

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