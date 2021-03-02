"Арсенал" готов продать Ляказетта

Лондонский "Арсенал" может расстаться с французским нападающим Александром Ляказеттом в летнее трансферное окно, сообщает Football London.

По сведениям издания, английский клуб готов рассмотреть вариант с продажей форварда. Интерес к игроку проявляет "Монако".

В нынешнем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдел три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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