"Арсенал" готов продать Обамеянга

Лондонский "Арсенал" продаст своего ведущего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, если получит достойное предложение, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, за счёт расставания со звёздным габонцем "канониры" рассчитывают получить большую сумму на покупку других игроков.

Интерес к 30-летнему футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и китайские клубы.

"Арсенал" купил Обамеянга в январе 2018 года за 63,75 миллионов евро. С тех пор он забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 65 матчах.

Не пропустите: Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость. | http://soccernews.ru