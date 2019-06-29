"Арсенал" готов продать Обамеянга

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Арсенал" готов продать Обамеянга

Лондонский "Арсенал" продаст своего ведущего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, если получит достойное предложение, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, за счёт расставания со звёздным габонцем "канониры" рассчитывают получить большую сумму на покупку других игроков.

Интерес к 30-летнему футболисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и китайские клубы.

"Арсенал" купил Обамеянга в январе 2018 года за 63,75 миллионов евро. С тех пор он забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 65 матчах.

Не пропустите: Заа согласился перейти в "Арсенал", но клуб пугает его стоимость. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"

Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов