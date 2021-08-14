"Арсенал" готов продать Обамеянга

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"Арсенал" готов продать Обамеянга

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти в другую команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации ESPN, "канониры" готовы продать 32-летнего футболиста в случае поступления интересного предложения.

Главный тренер команды Микель Артета недоволен формой габонца, из-за чего убрал его из состава на матч 1-го тура АПЛ против "Брентфорда" (0:2).

Стоит отметить, что "Арсеналу" будет сложно трудоустроить Обамеянга в другом клубе, прежде всего, из-за его зарплаты - более 15 миллионов евро в год.

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