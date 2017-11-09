"Арсенал" готов продать Озила

"Арсенал" готов продать полузащитника Месута Озила за 34 миллиона евро.

Клуб смирился с тем, что игрок может покинуть команду уже ближайшей зимой.

Эксперты считают, что это достаточно высокая цена, ведь контракт Озила истекает уже летом.

В "Арсенале" планиурет договориться с игроком о новом контракте, но переговоры зашли в тупик.

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