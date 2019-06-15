"Арсенал" готов продать Озила, Мхитаряна и Мустафи

Теги арсенал лондонмесут озилгенрих мхитаряншкодран мустафи

"Арсенал" готов продать Озила, Мхитаряна и Мустафи

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери намерен изменить команду этим летом.

На покупку новых игроков у специалиста есть всего 50 миллионов евро. Поэтому, чтобы выручить как можно больше средств, испанец хочет продать ряд футболистов . 

Тренер готов расстаться с 30-летним немецким хавбеком Месутом Озилом, которым интересуются два турецких клуба. Трансферная цена игрока - 30 миллионов евро.

Кроме того, клуб намерен продать Шкодрана Мустафи и Генриха Мхитаряна

В минувшем сезоне "Арсенал" занял 5 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 70 баллов. Клуб не сумел попасть в Лигу чемпионов.

А еще: "Арсенал" близок к подписанию нового вратаря| http://soccernews.ru
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