"Арсенал" готов продать Санчеса

Лондонский "Арсенал" готов будет продать в зимнее трансферное окно своего ведущего форварда Алексиса Санчеса.

Как информирует Daily Star, "канониры" все-таки решились на расставание с чилийцем, дабы выручить с его ухода хоть какую-то выгоду. Ожидается, что 28-летний нападающий продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или французском ПСЖ.

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Уотфорду". | soccernews.ru