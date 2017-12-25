"Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро

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"Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может покинуть клуб в январе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно, но хочет получить за него 40 миллионов евро. 

При этом наставник "канониров" Арсен Венгер признали, что не зря не продал форварда прошлым летом в "Манчестер Сити" за 70 миллионов.

Интерес к 29-летнему Санчесу в данный момент проявляют все тот же "Манчестер Сити", а также ПСЖ и "Реал".

Не пропустите: Санчес может продлить контракт с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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