"Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может покинуть клуб в январе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно, но хочет получить за него 40 миллионов евро.

При этом наставник "канониров" Арсен Венгер признали, что не зря не продал форварда прошлым летом в "Манчестер Сити" за 70 миллионов.

Интерес к 29-летнему Санчесу в данный момент проявляют все тот же "Манчестер Сити", а также ПСЖ и "Реал".

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