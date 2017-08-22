"Арсенал" готов продать Санчеса за 78 миллионов евро

Руководство "Арсенала" согласно расстаться с чилийским нападающим Алексисом Санчесом, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, боссы "канониров" оценивают игрока в 78 миллионов евро, несмотря на то, что главный тренер клуба Арсен Венгер выступает против трансфера чилийца.

Напомним, что единственным претендентом на 28-летнего Санчеса является "Манчестер Сити", который предлагает за него 55 миллионов евро. Контракт форварда с лондонцами истекает летом 2018 года.

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