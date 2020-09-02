"Арсенал" готов продать трех футболистов ради трансфера Партея

"Арсенал" намерен заполучить вингера "Атлетико" Томаса Партея.

По сведениям Mirror, "канонирам" для этого трансфера нужно разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому клуб готов расстаться с Сократисом Папастатопулосом, Робом Холдингом и Маттео Гендузи.

Ранее сообщалось, что на Гендузи претендует "Валенсия", на Сократиса - "Наполи", а на Холдинга - "Ньюкасл".

Напомним, что ранее "Атлетико" отклонил предложение "Арсенала" по Партею в размере 24 миллионов евро.

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