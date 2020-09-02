"Арсенал" готов продать трех футболистов ради трансфера Партея

Теги томас партейарсенал лондонсократис папастатопулосроб холдингматтео гендузи

"Арсенал" готов продать трех футболистов ради трансфера Партея

"Арсенал" намерен заполучить вингера "Атлетико" Томаса Партея.

По сведениям Mirror, "канонирам" для этого трансфера нужно разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому клуб готов расстаться с Сократисом Папастатопулосом, Робом Холдингом и Маттео Гендузи.

Ранее сообщалось, что на Гендузи претендует "Валенсия", на Сократиса - "Наполи", а на Холдинга - "Ньюкасл".

Напомним, что ранее "Атлетико" отклонил предложение "Арсенала" по Партею в размере 24 миллионов евро.

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