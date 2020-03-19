"Арсенал" готов продлить контракт с Луизом

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"Арсенал" готов продлить контракт с Луизом

Лондонский "Арсенал" готов продлить контракт с защитником Давидом Луизом, утверждает The Sun.

По данным издания, в клубе довольны результатами 32-летнего футболиста, поэтому тренерский штаб хочет сохранить игрока в команде.

"Канониры" активируют опцию продления контракта с футболистами до лета 2021 года.

Луиз перешел в "Арсенал" летом 2019 года из "Челси" за 8,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

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