"Арсенал" готов расстаться с Озилом

Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к уходу из клуба.

По сведениям Calciomercato, "канониры" готовы продать футболиста в зимнее трансферное окно и ждут предложений от других клубов.

Контракт 30-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Озил принял участие всего в двух матчах.

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