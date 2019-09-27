"Арсенал" готов расстаться с Озилом
Хавбек "Арсенала" Месут Озил близок к уходу из клуба.
По сведениям Calciomercato, "канониры" готовы продать футболиста в зимнее трансферное окно и ждут предложений от других клубов.
Контракт 30-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Озил принял участие всего в двух матчах.
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