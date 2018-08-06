"Арсенал" готов расстаться со своим форвардом

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"Арсенал" готов расстаться со своим форвардом

Форвард "Арсенала" Дэнни Уэлбек может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает Sportsmole, игрок не входит в планы наставника "канониров" Унаи Эмери и может быть продан в другой клуб.

Напомним, что к Уэлбеку проявляли интерес турецкие клубы.

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