"Арсенал" готов сделать 100-миллионное приобретение в зимнее трансферное окно

Лондонский "Арсенал" готов сделать дорогостоящее приобретение в зимнее трансферное окно, информирует Mirror.

По сведениям издания, после продажи своего форварда Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", предположительно за 40 миллионов евро, "канониры" планируют сделать предложение в размере 100 миллионов евро по вингеру "Монако" Тома Лемару.

Напомним, "Монако" назвал цену на Лемара. | soccernews.ru