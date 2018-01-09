"Арсенал" готов сделать 100-миллионное приобретение в зимнее трансферное окно

Теги арсенал лондонманчестер ситиалексис санчесмонакотома лемар

"Арсенал" готов сделать 100-миллионное приобретение в зимнее трансферное окноЛондонский "Арсенал" готов сделать дорогостоящее приобретение в зимнее трансферное окно, информирует Mirror.

По сведениям издания, после продажи своего форварда Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", предположительно за 40 миллионов евро, "канониры" планируют сделать предложение в размере 100 миллионов евро по вингеру "Монако" Тома Лемару.

Напомним, "Монако" назвал цену на Лемара. | soccernews.ru

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