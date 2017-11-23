"Арсенал" готов сделать интересное предложение "Барселоне"

Лондонский "Арсенал" готов сделать весьма интересное предложение каталонской "Барселоне", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "канониры" рассчитывают предложить "сине-гранатовым" содействие в подписании своего полузащитника Месута Озила в обмен на их отказ от притязаний на хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, которого английский клуб планирует подписать следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, Горетцка уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru