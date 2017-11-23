"Арсенал" готов сделать интересное предложение "Барселоне"

Теги барселонаарсенал лондонлеон горетцкамесут озилшальке

"Арсенал" готов сделать интересное предложение "Барселоне"Лондонский "Арсенал" готов сделать весьма интересное предложение каталонской "Барселоне", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "канониры" рассчитывают предложить "сине-гранатовым" содействие в подписании своего полузащитника Месута Озила в обмен на их отказ от притязаний на хавбека гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, которого английский клуб планирует подписать следующим летом в качестве свободного агента.

Напомним, Горетцка уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru

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Лучше Горетцку чем Озила

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