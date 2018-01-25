"Арсенал" готов сделать Обамеянга своим самым высокооплачиваемым игроком

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" готов сделать Обамеянга своим самым высокооплачиваемым игрокомЛондонский "Арсенал" готов сделать форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям Bild, "канониры" уже согласовали с 28-летним нападающим "шмелей" условия личного контракта габонца, по которому в новом клубе он будет получать 20 миллионов евро за сезон. Однако издание не уточняет, какая сумма была им указана - без вычета налогов или уже без их учета. В любом случае, было подчеркнуто, что столько в "Арсенале" не получает ни один футболист.

Напомним, "Боруссия" отклонила второе предложение "Арсенала" по Обамеянгу. | soccernews.ru

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