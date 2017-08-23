"Арсенал" готов сделать Окслейда-Чемберлена одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

Теги арсенал лондоналекс окслейд-чемберленчелси

"Арсенал" готов сделать Окслейда-Чемберлена одним из самых высокооплачиваемых игроков командыЛондонский "Арсенал" готов сделать своего полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Как информирует The Sun, "канониры" опасаются, что 24-летний хавбек может дать свое согласие на переход в "Челси", поэтому клуб планирует предложить футболисту продлить действующее соглашение с повышением ему оклада до 110-ти тысяч евро в неделю. Таким образом, Окслейд-Чемберлен может стать одним из лидеров в своей команде по величине заработной платы.

Напомним, Венгер обеспокоен наличием в его команде большого количества лидеров. | soccernews.ru

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