"Арсенал" готов сделать Окслейда-Чемберлена одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

Лондонский "Арсенал" готов сделать своего полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Как информирует The Sun, "канониры" опасаются, что 24-летний хавбек может дать свое согласие на переход в "Челси", поэтому клуб планирует предложить футболисту продлить действующее соглашение с повышением ему оклада до 110-ти тысяч евро в неделю. Таким образом, Окслейд-Чемберлен может стать одним из лидеров в своей команде по величине заработной платы.

Напомним, Венгер обеспокоен наличием в его команде большого количества лидеров. | soccernews.ru