"Арсенал" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Руководство лондонского "Арсенала" готовит новый контракт для нападающего Алексиса Санчеса.

Как сообщает Daily Mail, боссы "канониров" намерены предложить 28-летнему чилийцу соглашение, по которому его зарплата составит 17,2 миллионов евро в год.

Если Санчес подпишет этот контракт, то станет самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.

Напомним, что действующий договор футболиста с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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