"Арсенал" готов сделать Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

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"Арсенал" готов сделать Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛЛондонский "Арсенал" готов сделать своего форварда Алексиса Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

Как информирует испанская пресса, "канониры" сделали чилийцу новое предложение о продлении действующего контракта. По нему оклад 28-летнего нападающего должен будет увеличиться до 16-ти миллионов евро в год. Однако, вполне вероятно, что футболист отклонит поступившее ему предложение ввиду своих натянутых отношений с тренерским штабом команды.

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Суонси". | soccernews.ru

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