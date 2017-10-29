"Арсенал" готов сделать Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Лондонский "Арсенал" готов сделать своего форварда Алексиса Санчеса вторым самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-Лиги.

Как информирует испанская пресса, "канониры" сделали чилийцу новое предложение о продлении действующего контракта. По нему оклад 28-летнего нападающего должен будет увеличиться до 16-ти миллионов евро в год. Однако, вполне вероятно, что футболист отклонит поступившее ему предложение ввиду своих натянутых отношений с тренерским штабом команды.

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Суонси". | soccernews.ru