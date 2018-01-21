Лондонский "Арсенал" готов установить новый клубный трансферный рекорд, информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" планируют сделать второе предложение по форварду дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу в размере 60-ти миллионов евро, которое, как ожидается, полностью устроит "шершней". Таким образом, лондонский клуб обновит свой трансферный рекорд в размере 53-х миллионов евро, которые прошлым летом были заплачены за Александра Ляказетта.

Напомним, Джака прокомментировал возможное подписание "Арсеналом" Мхитаряна. | soccernews.ru