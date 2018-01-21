"Арсенал" готов установить новый клубный трансферный рекорд

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянгалександр ляказетт

"Арсенал" готов установить новый клубный трансферный рекордЛондонский "Арсенал" готов установить новый клубный трансферный рекорд, информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" планируют сделать второе предложение по форварду дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу в размере 60-ти миллионов евро, которое, как ожидается, полностью устроит "шершней". Таким образом, лондонский клуб обновит свой трансферный рекорд в размере 53-х миллионов евро, которые прошлым летом были заплачены за Александра Ляказетта.

Напомним, Джака прокомментировал возможное подписание "Арсеналом" Мхитаряна. | soccernews.ru

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