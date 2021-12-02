"Арсенал" готов установить трансферный рекорд ради Влаховича

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"Арсенал" готов установить трансферный рекорд ради Влаховича

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" по-прежнему намерен купить сербского нападающего флорентийской "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов побить свой трансферный рекорд и может предложить за игрока 85 миллионов евро. Впрочем, Влахович не хочет переходить в "Арсенал" и предпочитает остаться в "Фиорентине" до конца сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 16 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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