"Арсенал" готов в три раза увеличить зарплату Мартинелли

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"Арсенал" готов в три раза увеличить зарплату Мартинелли

"Арсенал" намерен продлить соглашение с хавбеком Габриэлем Мартинелли.

По сведениям Daily Mail, новый контракт будет предусматривать увеличение зарплаты футболиста в три раза - с 12 тысяч евро в неделю до 36 тысяч. Отметим, что такие действия клуба связаны с тем, что интерес к игроку начал проявлять "Реал".

Действующее соглашение Мартинелли с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне на его счету 10 голов и три ассиста в 21 матче.

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