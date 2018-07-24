"Арсенал" готов заплатить 50 миллионов евро за игрока "Баварии"

"Арсенал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Баварии" Кингсли Коману, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. На покупке француза настаивает главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Впрочем, сам Коман не планирует менять клуб: "Я не вел переговоров с "Арсеналом". Если все будет нормально, то я останусь в "Баварии". Мой контракт действует еще пять лет и я хочу продолжать выступать за клуб"ю

В прошлом сезоне 22-летний Коман провел за "Баварию" 33 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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