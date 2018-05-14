"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"

Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 26-летнего бека "партенопейцев" "канониры" будут готовы выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулибали забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за "Наполи".

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru