"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"

Теги калиду кулибалинаполиарсенал лондон

"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Daily Express.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом за 26-летнего бека "партенопейцев" "канониры" будут готовы выложить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулибали забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за "Наполи".

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд". | soccernews.ru

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