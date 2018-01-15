"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за потенциальную замену для Санчеса

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедалексис санчеспьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за потенциальную замену для СанчесаЛондонский "Арсенал" уже определился с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Алексису Санчесу, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям Le 10 Sport, "канониры" готовы заменить чилийца нападающий дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом. На приобретение габонца лондонский клуб намерен выделить 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Боруссию".

Напомним, Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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