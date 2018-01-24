"Арсенал" готов заплатить 85 миллионов евро за Эванса и Обамеянга



"Арсенал" продолжает переговоры по трансферам защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса и нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предлагает за обоих футболистов в сумме 85 миллионов евро. Впрочем пока что клубы далеки от соглашения. "Боруссия" хочет получить за Обамеянга 70 миллионов евро, а "Вест Бромвич" оценивает Эванса в 30 миллионов.

Впрочем в стане "канониров" считают, что "шмели" и "дрозды" примут их предложения.

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