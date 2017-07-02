"Арсенал" готов заплатить за Мбаппе 144 миллиона евро

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"Арсенал" готов заплатить за Мбаппе 144 миллиона евро

Лондонский "Арсенал" готовит сумасшедшее предложение по трансферу форварда "Монако" Килиана Мбаппе, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, ради покупки 18-летнего француза "канониры" готовы расстаться с 144 миллионами евро.

При этом отмечается, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уже убедил семью Мбаппе перебраться на Туманный Альбион, а самому футболисту пообещал постоянную игровую практику. 

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