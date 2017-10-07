"Арсенал" готов заплатить за турецкого вингера 16 миллионов евро

Теги арсенал лондонтрабзонспор

"Арсенал" готов заплатить за турецкого вингера 16 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" намерен купить вингера "Трабзонспора" Юсуфа Язиджи, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за 20-летнего турка порядка 16 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Язиджи также претендуют "Монако" и "Бенфика". 

Не пропустите: Мертезакер летом завершит карьеру ради работы в академии "Арсенала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов