"Арсенал" готов заплатить за турецкого вингера 16 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" намерен купить вингера "Трабзонспора" Юсуфа Язиджи, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за 20-летнего турка порядка 16 миллионов евро.

Стоит отметить, что на Язиджи также претендуют "Монако" и "Бенфика".

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