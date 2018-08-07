"Арсенал" готовит 100-миллионное предложение по игроку "Барселоны"

Лондонский "Арсенал" нацелился на вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "канониры" готовы выложить за 21-летнего француза 100 миллионов евро. 10 миллионов евро английский клуб планирует отдать за годичную аренду игрока "сине-гранатовых", а остальные 90 миллионов евро - уже по ее завершению в качестве суммы отступных за него.

Напомним, Усманов продаст свою долю акций "Арсенала". | soccernews.ru