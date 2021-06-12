"Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона"

Фото твиттер Бена Уайта

Лондонский "Арсенал" хочет усилиться центральным защитником "Брайтона" Беном Уайтом, сообщает The Athletic.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за футболиста от 47 до 58 миллионов евро.

Ожидается, что такое предложение устроит "Брайтон", поэтому шансы 23-летнего футболиста оказаться в столичной команде достаточно высоки.

В прошедшем сезоне Уайт сыграл за "Брайтон" 39 матчей, результативными действиями не отличался.

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