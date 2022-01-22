"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты
Руководство лондонского "Арсенала" хочет продолжить сотрудничество с главным тренером команды Микелем Артетой.
По информации Daily Mail, боссы "канониров" готовят для испанского наставника новое соглашение до лета 2025 года.
Действующий договор между сторонами истекает 30 июня 2023-го.
В текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" занимает шестое место в таблице с 35 очками в 20 турах.
Артета возглавляет команду с декабря 2019 года. Интерес к нему проявляет "Манчестер Сити".
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18