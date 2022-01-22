"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

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"Арсенал" готовит новый контракт для Артеты

Фото твиттер Микеля Артеты

Руководство лондонского "Арсенала" хочет продолжить сотрудничество с главным тренером команды Микелем Артетой.

По информации Daily Mail, боссы "канониров" готовят для испанского наставника новое соглашение до лета 2025 года.

Действующий договор между сторонами истекает 30 июня 2023-го.

В текущем розыгрыше АПЛ "Арсенал" занимает шестое место в таблице с 35 очками в 20 турах.

Артета возглавляет команду с декабря 2019 года. Интерес к нему проявляет "Манчестер Сити".

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