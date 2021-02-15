"Арсенал" готовит новый контракт для Давида Луиза

Лондонский "Арсенал" заинтересован в продолжении сотрудничества с центральным защитником Давидом Луизом.

По информации The Independent, главный тренер "канониров" Микель Артета попросил продлить контракт с 33-летним футболистом.

Вероятнее всего, клуб предложит бразильцу новое соглашение до июня 2022 года.

Луиз выступает за "Арсенал" с 2019 года, сыграл 63 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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